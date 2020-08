USR-PLUS-Fusion abgesegnet

Bukarest (ADZ) – Die Fusion der beiden Reformparteien USR und PLUS ist am Samstag auf einem außerordentlichen Parteitag mit breiter Mehrheit abgesegnet worden – mehr als 84 Prozent der Parteidelegierten stimmten dafür. Die neue Partei wird nach der amtlichen Eintragung der Fusion in USRPLUS umfirmieren. Gemeinsam sei man stärker und entschlossener denn je, um den von beiden Parteien vor vier Jahren eingeläuteten Wandel in der rumänischen Politik fortzusetzen, teilten USR und PLUS anschließend mit. Bis zu einem weiteren außerordentlichen Konvent wird die Partei von einer Doppelspitze bestehend aus Dan Barna und Dacian Cioloș geführt.