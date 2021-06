USR-PLUS-Parteitag Anfang Oktober

Bukarest (ADZ) – Der Parteitag, auf dem die beiden inzwischen fusionierten Reformparteien USR und PLUS ihre neue Führung wählen wollen, wird Anfang Oktober steigen. Wie USR-PLUS-Ko-Chef Dan Barna am Dienstag bekannt gab, wird der Konvent am „ersten Samstag des Monats Oktober“ bzw. am 2. Oktober stattfinden. Barna bestätigte zudem, für eine Amtszeit als neuer Parteivorsitzender antreten zu wollen, während der zweite Ko-Chef der Reformpartei, Dacian Cioloș, diesbezüglich noch keinen Entschluss gefasst habe. In puncto künftigem Präsidentschaftsanwärter der USR-PLUS sagte Barna, dass die Partei hierzu wohl erst 2023 entscheiden werde.