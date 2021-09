USR-PLUS: Urwahl des Parteichefs begonnen

Bukarest (ADZ) – Bei der USR-PLUS hat am Mittwoch die Urwahl des neuen Parteivorsitzenden eingesetzt – der erste seit der Fusion der beiden Reformparteien. Für das höchste Parteiamt treten neben den beiden bisherigen Ko-Vorsitzenden Dan Barna und Dacian Cioloș auch der Kronstädter Senator Irineu Darău an.

Mehr als 50.000 Mitglieder der Reformpartei sind aufgefordert, ihren künftigen Parteichef innerhalb einer Woche bzw. bis zum 22. September in einer online steigenden Wahl zu bestimmen. Sollte keiner der drei Anwärter mehr als 50 Prozent der Stimmen auf sich vereinen, so steigt im Zeitraum 23. bis 30. September eine Stichwahl. Auf dem für Anfang Oktober angesetzten Parteitag der USR-PLUS wollen die Delegierten sodann zum einen den aus der Urwahl hervorgegangenen Parteichef bestätigen und zum anderen eine neue Exekutivführung wählen.



Die Fusion der USR-PLUS war bekanntlich im Mai auf außerordentlichen Konvents der beiden Reformparteien abgesegnet worden, nachdem sie im Vormonat amtlich eingetragen worden war. Davor waren USR und PLUS bei den Wahlgängen der letzten Jahre – Europa-, Präsidenten-, Kommunal- sowie Allgemeinwahl – stets gemeinsam, als Wahlbündnis, angetreten.