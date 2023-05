Stockholm (ADZ) – Dan Barna, stellvertretender Vorsitzender der oppositionellen USR, ist für die nächsten zwei Jahre zum Vizepräsidenten der Allianz der Liberalen und Demokraten in Europa (ALDE) gewählt worden. Laut Parteichef Cătălin Drulă habe die USR nun eine stärkere europäische Stimme.



Der Parteitag der politischen Familie mit 60 Mitgliedsparteien und 65 Abgeordneten im Europäischen Parlament fand am vorigen Wochenende in der schwedischen Hauptstadt statt.