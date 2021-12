USR verlangt Rücktritt des Forschungsministers

Bukarest (ADZ) – USR-Chef Dacian Cioloș hat am Donnerstag Premier Nicolae Ciucă (PNL) die „schnellstmögliche Entlassung” des Ministers für Forschung, Innovation und Digitalisierung, Florin Roman (PNL), wegen Plagiats in seiner Masterarbeit nahegelegt. Die Situation sei „inakzeptabel“, erklärte die USR in einer Pressemitteilung, und würde die „Glaubwürdigkeit des Ministeriums“ als auch die „Integrität und die Fähigkeit“ Rumäniens in Frage stellen, die angebahnten Reformen zu verwirklichen und die EU-Gelder „korrekt und ehrlich“ einzusetzen. Die Regierung würde „die rumänischen Forscher verspotten“ und demonstrieren, dass intellektueller Diebstahl „einen sogar zum Minister macht“.



Roman verteidigte sich, er habe nur einen Teil des „den Studenten zur Verfügung gestellten Materials“ verwendet und in der Bibliografie angegeben. Der Vorwurf des Plagiats sei unbegründet, denn Plagiat bedeute „teilweise oder gänzliche Übernahme einer wissenschaftlichen Arbeit“.



Bereits Anfang des Monats musste Roman seinen Lebenslauf korrigieren, in dem er fälschlicherweise angegeben hatte, ein Buch geschrieben zu haben, wobei sich später herausstellte, dass es nur ein Beitrag in einer Zeitschrift war.