Portici (ADZ) - Der zu Freiheitsentzug verurteilte und seit Monaten in Italien abgetauchte Ex-Finanzminister und -Bürgermeister der Stadt Slatina, Darius Vâlcov (PSD), hat sich laut einem Bericht des italienischen Blatts „Corriere della Sera“ am späten Dienstagabend in Portici bei Neapel der Polizei gestellt. Vâlcov war hierzulande Anfang Mai in Abwesenheit in einem Korruptionsverfahren rechtskräftig zu sechs Jahren Haft verurteilt worden und seither zur internationalen Fahndung ausgeschrieben.