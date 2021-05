Vanghelie erstinstanzlich zu langer Haftstrafe verurteilt

Bukarest (ADZ) – Der langjährige frühere Bürgermeister des 5. Hauptstadtbezirks, Marian Vanghelie (Ex-PSD), ist am Donnerstag vom Landgericht Bukarest wegen Amtsmissbrauchs, Bestechungsannahme und Geldwäsche zu 11 Jahren und 8 Monaten Freiheitsentzug verurteilt worden, zudem muss er dem Bezirksrathaus 15 Millionen Euro Schadensersatz zahlen. Das Urteil ist nicht rechtskräftig, Vanghelie kann dagegen Berufung einlegen.



In dem sechs Jahre währenden Korruptionsprozess hatte sich der hochumstrittene frühere Kommunalpolitiker wegen Großkorruption bzw. Schmiergeldern von mehr als 30 Millionen Euro vor Gericht zu verantworten gehabt. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass Vanghelie im Zeitraum 2006-2014 von einem Unternehmer 20-prozentige „Provisionen“ gefordert und erhalten hatte, um diesem völlig überteuerte Aufträge der Bezirksverwaltung zuzuschieben. Den dem 5. Hauptstadtbezirk so entstandenen Schaden bezifferte die Antikorruptionsbehörde DNA auf mehr als 60 Millionen Euro.