Vasile Blaga von Korruptionsvorwurf freigesprochen

Bukarest (ADZ) – Der EU-Abgeordnete Vasile Blaga (PNL) ist am Montag vom Obersten Gericht erstinstanzlich vom Vorwurf der Einflussnahme freigesprochen worden, nachdem er in der Causa bereits 2017 einen Freispruch erzielt hatte, das Berufungsgericht Bukarest jedoch 2020 eine Wiederaufnahme des Verfahrens angeordnet hatte. Die DNA hatte Blaga zur Last gelegt, zwischen 2011 und 2012 als amtierender PDL-Generalsekretär Druck auf Unternehmer ausgeübt zu haben, um Geld für die Wahlkämpfe der Partei zu beschaffen.