Venedig-Kommission schaltet sich wegen Ombudsfrau ein

Bukarest (ADZ) – Die Europäische Kommission für Demokratie durch Recht, besser bekannt als Venedig-Kommission, schaltet sich wegen der von der Parlamentsmehrheit durchgeboxten Abberufung der Ombudsfrau für Bürgerrechte, Renate Weber, ein: Wie die Presse am Mittwoch berichtete, ist bei der Parlamentsleitung ein Schreiben des Präsidenten des Gremiums, Gianni Buquicchio, eingegangen, in dem dieser um Erläuterungen in puncto Rechtsgrundlage, einschließlich verfassungsrechtlicher, für einen derartigen Schritt ansucht.