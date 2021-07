Verbandswahlen-Bilanz: Cîțu und Barna im Vorteil

Bukarest (ADZ) – Nach den Verbandswahlen der letzten Tage bei den regierenden Liberalen und der Reformpartei USR-PLUS zeichnen sich vorläufige Gewinner ab: Laut Medien schneidet Regierungschef Florin Cîțu nach den bisher in zahlreichen PNL-Kreisverbänden gestiegenen Vorstandswahlen deutlich besser als Noch-Parteichef Ludovic Orban ab – Cîțu soll auf Verbandsebene mittlerweile auf 432 Stimmen bauen können, Orban indes auf bloß 137. Für beide ist die Wahl eigener Anhänger in die neuen Verbandsleitungen wesentlich, da diese automatisch zu den 5000 Parteidelegierten des PNL-Konvents vom September gehören und als solche den neuen PNL-Vorsitzenden und dessen Führungsriege mitbestimmen werden.



Bei der USR-PLUS ist die Wahl der neuen Verbandsleitungen indes bereits beendet – das Wettrennen zwischen den beiden inzwischen fusionierten Reformparteien gewann eindeutig das USR. bzw. Barna-Lager, dessen Anhänger sich bei den Vorstandswahlen in mindestens 30 Kreisverbänden mehrheitlich durchsetzen konnten, während das PLUS-Lager um Dacian Cioloș sich in lediglich 7 Kreisverbänden, in den meisten Bukarester Verbänden sowie im Verband für die Diaspora behauptete.