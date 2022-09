Verbot russischer Antiviren-Software

Bukarest (ADZ) - Behörden und öffentlichen Einrichtungen ist es in Zukunft untersagt, Antiviren-Programme russischer Herkunft für ihre IT-Systeme zu benutzen – ein diesbezüglicher Gesetzesvorschlag wurde am Mittwoch von der Regierung verabschiedet. Laut Experten stellt diese Software ein Sicherheitsrisiko dar, denn die Russische Föderation könnte sie als Einfallstor für einen Cyberangriff missbrauchen. Auch die anderen Mitgliedsstaaten der EU verabschieden derzeit ähnliche Empfehlungen oder Gesetze. Die Maßnahme soll für die Dauer des russischen Angriffskrieges in der Ukraine bestehen bleiben.