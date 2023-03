Verbot zum Vermieten erdbebenklassifizierter Gebäude

Bukarest (ADZ) – Das Vermieten von Appartements in erdbebenklassifizierten Wohnblocks soll bis zur Konsolidierung der Gebäude verboten werden, lautet dem Entwicklungsminister Attila Csekezufolge eine der Bestimmungen des am Mittwoch von der Regierung angenommenen Gesetzentwurfes bezüglich des sofortigen Gutachtens über erdbebengefährdete Gebäude, die bereits dem Parlament zur Abstimmung eingereicht wurde. Zudem sollen laufende Mietverträge 30 Tage, nachdem das Gesetz in Kraft getreten ist, enden. Das Verbot gilt auch für Tätigkeiten in Räumen erdbebenklassifizierter Gebäude, welche mehr als 50 Personen beherbergen.