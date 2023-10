Verbraucherschutz straft 65 Kaufland-Märkte

Bukarest (ADZ) - Die Verbraucherschutzbehörde ANPC hat bei einer landesweiten Kontrollaktion am Samstag 65 Kaufland-Hypermärkten Strafen im Gesamtwert von 1,7 Millionen Lei erteilt und in 49 Märkten die Lebensmittelbereiche bis zur Behebung der festgestellten Mängel geschlossen, teilten die ANPC-Kommissare in einem Pressestatement mit. Ebenfalls wurden über eine Tonne nicht ordnungsgemäße Lebensmittel beschlagnahmt.



Unter den festgestellten Unregelmäßigkeiten waren nicht gekennzeichnete, abgelaufene oder Lebensmittel, die anderweitig nicht in Ordnung waren – etwa verdorbenes Obst und Gemüse, Fische mit organoleptischen Veränderungen, Schimmel, beschädigte Verpackungen –, sowie verschiedene Hygienemängel sowohl auf der Bodenfläche als auch im Lager- und Ausstellungsbereich, mangelnde Dichtung und häufige Verunreinigungen bei Kühlschränken, schmutzige und nicht ordnungsgemäße Geräte bei der Warmspeisenzubereitung. Auf die Mängel hatten laut ANPC bereits Kunden aufmerksam gemacht.