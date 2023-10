Vereinheitlichung der Handgepäckregeln

Straßburg (ADZ) – Die Abgeordneten des EU-Parlaments haben eine Resolution zur Einführung einheitlicher Handgepäckregeln verabschiedet, welche alle in der EU aktiven Fluggesellschaften einführen sollen. Nach Änderung der Gesetzgebung durch die EU-Kommission soll es Reisenden in Zukunft leichter sein, endgültige Flugpreise ohne Zusatzkosten oder versteckte Kosten für Handgepäckstücke bestimmter Art, Größe und Gewicht zu vergleichen, was sich derzeit insbesondere bei Billigfliegern als schwierig und intransparent gestaltet.