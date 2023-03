Verfassungsklage gegen Spielsalongesetz

Bukarest (ADZ) – Ombudsfrau Renate Weber hat am Donnerstag eine Verfassungbeschwerde gegen einige Bestimmungen in der Gesetzgebung zu Spielsalons eingereicht, soweit diese „ein grundsätzliches Recht, jenes auf Intim-, Familien- und Privatleben“ einschränken. Das Gesetz verfügt, dass Spielhöllen ihre Kunden identifizieren und die Daten elektronisch für eine Zeitspanne von „mindestens fünf Jahren“ archivieren müssen. Der „legitime Grund oder das öffentliche Interesse“ für diese Maßnahmen sei nicht klar, so die Ombudsfrau. Die Maßnahmen würden zudem eine „Abhängigkeitsvermutung aller Personen“, die Spielsalons besuchen, bedeuten. Außerdem seien die Begriffe „unerwünschte oder eigens ausgeschlossene Personen“, die laut Gesetz von den Betreibern elektronisch zu melden und mindestens 5 Jahre zu speichern seien, unklar. Laut GDPR-Bestimmungen dürfen personenbezogene Daten nicht länger aufbewahrt werden, als es für den Zweck, für den sie verarbeitet werden, erforderlich ist.