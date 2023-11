„Verfehlt die PNL unter Ciucă ihr Wahlziel, muss er gehen“

Bukarest (ADZ) - Der einflussreiche Liberale und erste stellvertretende Vorsitzende der PNL, Dan Motreanu, hat Parteichef Nicolae Ciucă vor dem Hintergrund der zunehmenden Spannungen sowohl auf Koalitionsebene als auch in der PNL eine ernste Warnung zukommen lassen: Sollte die PNL bei der ersten Wahl vom kommenden Jahr, nämlich der Europawahl, das gesteckte Wahlziel verfehlen, hätten sowohl Parteichef Ciucă als auch die Chefs der PNL-Verbände im Land ihren Hut zu nehmen, stellte Motreanu im Gespräch mit dem Nachrichtensender Digi 24 klar. Bezüglich des begütigenden Tons der PNL-Führung gegenüber dem Seniorpartner PSD im Kontext zunehmender Meinungsverschiedenheiten sagte Motreanu, dass dieser „viel bestimmter“ zu werden habe – beide Koalitionspartner seien schließlich in der gleichen Lage, keiner könne ohne den anderen weitermachen, weswegen sich auch die PSD zu „Zugeständnissen“ durchringen müsse.



Dem Seniorpartner und vor allem Regierungs- und PSD-Chef Marcel Ciolacu warf der Europaabgeordnete Autoritarismus vor – Ciolacu agiere „wie eine Art Ilie Moromete, der am Kopfende des Tisches sitzt, Befehle erteilt“ und seinen Willen oft mit Brachialgewalt durchsetze – die Liberalen hätten fortan viel achtsamer zu sein und ebenso umgehend wie dezidiert zu reagieren.



In puncto Ankündigung des Regierungschefs, einem weiteren PNL-Vize, Rareș Bogdan, nach dessen herber Kritik an der PSD die Teilnahme an künftigen Koalitionssitzungen verbieten zu wollen, stellte Motreanu klar, dass dies keineswegs „die Koalition von Nicu und Marcel“, sondern zwischen zwei Parteien sei, weswegen die PNL-Führung „auch weiterhin vollzählig“ bei besagten Sitzungen vorstellig würde – sie sei immerhin „von den liberalen Parteidelegierten auf einem Parteitag gewählt“ worden.