Verhandlungen USR-PLUS und PNL

Bukarest (ADZ) - Der Präsident der USR Bukarest, Claudiu Năsui, sowie der Vorsitzende der Bukarester PLUS, Vlad Voiculescu, haben Sonntag in einer Pressekonferenz erklärt, dass Verhandlungen über gemeinsame Kandidaten für die Bukarester Bezirke bei den Kommunalwahlen vorangehen würden. Voiculescu gab an, der Ball sei bei der PNL, in Kürze sollten Ergebnisse bekannt werden. PNL-Chef Ludovic Orban hatte vorigen Donnerstag in einem Fernsehinterview moniert, die USR würde seine Partei genauso intensiv angreifen wie die PSD.