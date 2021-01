Nach der Tragödie im Matei-Balș-Krankenhaus am Freitagmorgen bekunden zahlreiche Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens den Familien der Verstorbenen ihr Beileid. Auch Staatspräsident Klaus Johannis kündigte seinen Besuch im Krankenhaus an. Informationen über den Zustand der mittlerweile in andere Krankenhäuser überführten Patienten stehen Angehörigen unter folgenden Telefonnummern zur Verfügung: 021.206.93.98 und 021.264.8515. | Foto: Agerpres

Bukarest (ADZ) – Freitagmorgen um zirka 5 Uhr hat ein verheerender Brand im Matei-Balș-Krankenhaus in Bukarest zum Tod von 5 Personen geführt, 102 weitere Covid-Patienten wurden evakuiert. Das Feuer brach im Erdgeschoss des Gebäudes Nr. 5 aus und erfasste auch den ersten Stock. Einsatzteams des Inspektorats für Notfallsituationen ISU Bukarest Ilfov waren in wenigen Minuten vor Ort, konnten den Brand in einer knappen Stunde löschen und das gesamte Gebäude räumen. Die evakuierten Patienten waren zu 98 Prozent an Sauerstoff angeschlossen, 49 wurden in andere Räumlichkeiten verlegt, 53 in andere Covid-19-Krankenhäuser: zwei Patienten würden wegen Brandwunden behandelt, andere zwei Patienten wären auf der Intensivstation.



Vorläufige Untersuchungen deuten auf einen Elektroheizer als Brandauslöser hin, wonach sich die Elektro- und Sauerstoffanlage abgeschaltet hätte, so Traian Berbeceanu, Präfekt von Bukarest. Vertreter des Unternehmens Nec Pro Logistic, welches die Instandhaltung des elektrischen System im Krankenhaus durchführt, erklärten für Bulentin de București, mehrmals von der Nutzung von Zusatzheizern abgeraten zu haben.