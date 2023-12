Bukarest (ADZ) – Die Regierung hat am Donnerstag per Eilverordnung den Wert eines Punktes, aufgrund dessen die Verkehrsstrafen berechnet werden, von 145 Lei auf 165 Lei erhöht. Die neue Gesetzgebung besagt, dass ein Strafpunkt fünf Prozent des Brutto-Mindestgehalts beträgt, wobei das Mindestgehalt im Oktober auf 3300 Lei erhöht wurde. Nächstes Jahr könnte der Wert des Strafpunkts weiterhin steigen, falls die Regierung am 1. Juli das Mindestgehalt auf 3700 Lei brutto erhöht.