Verlängerung des Alarmzustands um 30 Tage

Bukarest (ADZ) – Nach der Sitzung des Departements für Notfallsituationen (CNSU) am Donnerstag schlug Raed Arafat die Verlängerung des Ausnahmezustands vor, auch über die Feiertage hinweg. Interims-Premierminister Nicolae Ciuc˛ bestätigte am Freitagvormittag die Regierungsentscheidung zur Verlängerung. Ab dem 14. Dezember sollen sämtliche Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie für weitere 30 Tage gelten. Zu diesen kommen spezielle Regelungen für die Wintersportorte hinzu: Hotels und Restaurants können unter Auflagen funktionieren, neue Auflagen gibt es für Seilbahnen, mit halber Auslastung zu fahren, Sessel- und Schlepplifte bleiben im Normalbetrieb. Die Bauernmärkte bleiben geöffnet.



In der CNSU-Sitzung wurde auch die Liste der Quarantäneländer aktualisiert. Bei Rückkehr aus folgenden Ländern ist eine 14-tägige Quarantäne erforderlich: Andorra, Armenien, Österreich, Aserbaidschan, Belize, Bulgarien. Tschechien, Kroatien, Curaçao, Dänemark, Schweiz, Georgien, Jordanien, Italien, die Insel Jersey, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Nordmazedonien, Montenegro, Palästina, Panama, Französisch-Polynesien, Portugal, San Marino, Serbien, Slowenien, USA, Schweden, Ungarn.