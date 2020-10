Verlängerung des Alarmzustands um weiteren Monat

Bukarest (ADZ) – Das Nationalkomitee des Katastrophenschutzes hat am Dienstag die Verlängerung des seit dem 17. Juni geltenden Alarmzustands um weitere 30 Tage beschlossen – also bis zum 13. November. Dies muss am Mittwoch in einer Regierungssitzung abgesegnet werden. Das Komitee gab weiterhin grünes Licht für landesweite neue Maßnahmen wie das Verbot privater Feiern und strenge Wahlkampfauflagen. In Regionen mit über 3 Neuinfektionen/1000 Einwohnern soll eine Maskenpflicht im Freien gelten und das öffentliche Leben drastisch heruntergefahren werden. Auch eine Erweiterung des Bußgeldkatalogs steht auf der Agenda.