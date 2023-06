Verringerung des russischen Botschaftspersonals gefordert

Bukarest (dpa/ADZ) - Rumänien hat Russland aufgefordert, sein Botschaftspersonal in Bukarest um mehr als die Hälfte zu reduzieren. Damit solle der Umfang der diplomatischen Vertretung Russlands in Rumänien demjenigen angeglichen werden, den Bukarest in Moskau habe, heißt es in einer Mitteilung des rumänischen Außenministeriums von Donnerstag. Dies spiegele „das aktuelle Niveau der bilateralen Beziehungen, die Rumänien nach Ausbruch des Angriffskriegs auf die Ukraine drastisch reduziert hat“, wider, schrieb das Ministerium weiter. Moskau habe 30 Tage Zeit, diese Anweisung umzusetzen, bei Zuwiderhandeln werde man einigen russischen Diplomaten die Akkreditierung entziehen.



Demnach müsse Russland die Zahl der für die Bukarester Botschaft vorgesehenen Planstellen um 51 reduzieren – 21 Posten für Diplomaten und 30 für technisches Personal. Von den derzeit tatsächlich in Bukarest angestellten Botschaftsangehörigen müssten 11 Diplomaten und 29 Technik- und Verwaltungsangestellte ihre Posten verlassen.