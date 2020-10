Verschärfte Corona-Auflagen in Bukarest

Bukarest (ADZ) – Regierungschef Ludovic Orban (PNL) hat am Sonntag verschärfte Corona-Auflagen für die Hauptstadt angekündigt, nachdem der Inzidenzwert vor Ort 3 Neuinfektionen pro 1000 Einwohner innerhalb der vergangenen 14 Tage überschritten hat. Bukarest führt bereits seit Wochen in puncto täglicher Neuinfektionen – am Sonntag hatte der Inzidenzwert nun erstmals bei 3,02 gelegen.



Wie der Regierungschef ankündigte, soll in der Hauptstadt umgehend die allgemeine Nasen-Mundschutz-Pflicht – mit anderen Worten nicht nur in geschlossenen öffentlichen Räumen, sondern auch überall im Freien – eingeführt werden, des Weiteren Restaurants, Pubs und Cafés, Theater, Konzerthallen sowie Schulen geschlossen werden, sodass der Unterricht vorerst ausschließlich nach dem „roten Szenario“ bzw. virtuell steigen wird.



Die verschärften Auflagen werden nach Angaben des Premierministers voraussichtlich ab Dienstag in Kraft treten, da der Krisenstab der Hauptstadtbehörden erst am Montag formell zusammentreten will, um diese und möglicherweise auch andere Auflagen und Schutzvorkehrungen abzusegnen. Eine komplette Abriegelung der Hauptstadt hatte der Oberbürgermeister von Bukarest, Nicușor Dan, erst letzte Tage ausgeschlossen.