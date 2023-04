Verteidigungsrat zusammengetreten

Bukarest (ADZ) - Der Oberste Verteidigungsrat des Landes (CSAT) ist am Dienstag zusammengetreten, nachdem Staatspräsident Klaus Johannis die Sitzung letzte Tage einberufen hatte. Auf der Tagesordnung der Sitzung standen vor dem Hintergrund des russischen Angriffskriegs in der Ukraine zum einen die Sicherheitslage in der Region, einschließlich im Schwarzen Meer, sowie Russlands stetige Destabilisierungsversuche der benachbarten Moldau und zum anderen Pläne zur Modernisierung der rumänischen Luftwaffe.