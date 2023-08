Vertiefung der deutsch-rumänischen Kooperation

Bukarest (ADZ) - Der deutsche Botschafter Dr. Peer Gebauer ist am Donnerstag mit Premier Marcel Ciolacu und Senatspräsident Nicolae Ciucă zusammengetroffen, teilt die Botschaft in einem Pressekommunique mit. Gegenstand des Gesprächs waren die besonderen Sicherheitsherausforderungen in der Schwarzmeerregion. Der Botschafter dankte Rumänien für die Unterstützung der Ukraine und Moldau seit Beginn des russischen Angriffskriegs. Besonders wichtig seien die rumänische Unterstützung beim Getreideexport aus der Ukraine und ein Ausbau der nötigen Infrastruktur.



Die Vielzahl der hochrangigen politischen Besuche der vorigen Monate sei Ausdruck der besonderen Partnerschaft zwischen den beiden Ländern und biete Chancen zur Vertiefung in Wirtschaft und Energie. Hierzu wird am 28. und 29. September eine deutsch-rumänische Wirtschaftskonferenz in Berlin stattfinden, die von der Deutsch Rumänischen Industrie und Handelskammer und dem Ost Ausschuss der Deutschen Wirtschaft organisiert wird.