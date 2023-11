Vertrauensskala: Regierung und Parlament Schlusslichter

Bukarest (ADZ) - Das Vertrauen der rumänischen Bürgerinnen und Bürger in die wichtigsten Institutionen des Landes ist nach wie vor äußerst gering. Laut den am Dienstag veröffentlichten Ergebnissen einer Ende Oktober/Anfang November erhobenen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts INSCOP vertrauen 70,4 Prozent der Befragten der Armee am meisten, gefolgt von der Rumänisch-Orthodoxen Kirche (62,5 Prozent). Großes und sehr großes Vertrauen zur NATO haben laut Ergebnissen der INSCOP-Umfrage 55,4 Prozent der Befragten, während Platz 4 auf der Vertrauensskala von der EU mit 50,3 Prozent belegt wird. Der Polizei bringen 48,6 Prozent der Befragten Vertrauen entgegen, der Nationalbank 43,3 Prozent und der eigenen Stadtverwaltung 41 Prozent der Befragten.



Bloß 29,8 Prozent der Befragten führten indes an, dem Präsidialamt zu vertrauen, während die Regierung auf magere 19,4 Prozent kam. Absolutes Schlusslicht auf der Vertrauensskala bleibt das Parlament, auf das gerade mal 17,4 Prozent der Befragten bauen würden.