Verwirrung um Dăncilăs USA-Besuch

Bukarest (ADZ) - Regierungschefin Viorica Dăncilă ist am Sonntag in die USA gereist – jedoch ist unklar, auf wessen Einladung. Dăncilă, die nach eigenen Angaben einen Arbeitsbesuch vor Ort unternimmt, teilte nämlich mit, von der Rumänisch-Amerikanischen Handelskammer eingeladen worden zu sein. Die AmCham stellte indes am Sonntag klar, dass dies nicht stimme, sie sei wohl von „einem anderen Verein mit ähnlichem Namen“ eingeladen worden. Auch die rumänische Botschaft in Washington war nicht in die Vorbereitungen des Besuchs eingebunden, in dessen Verlauf Dăncilă nun u. a. mit US-Vizepräsident Mike Pence zusammentreffen will.