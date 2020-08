Verwirrung um Spanien auf gelber Liste der Risikoländer

Bukarest (ADZ) - Eine Ankündigung des Instituts für öffentliche Gesundheit (INSP), Spanien ab dem 11. August auf die gelbe Liste der Risikoländer für Covid-19 zu setzen, hat am Montag, dem 10. August, für Verwirrung gesorgt. Die Aufnahme in die Liste der Risikoländer bedeutet automatisch die Annullierung aller Flüge, ein entsprechender Rundbrief ging an die Luftverkehrsverwaltung Romatsa. Seitens der rumänischen Botschaft in Madrid gab es jedoch widersprüchliche Informationen für Reisende: Auf der Webseite des Außenministeriums informierte diese, es gäbe keine Beschränkung für Rückkehrer aus Spanien und keine Quarantänepflicht; auf Facebook war die Aufnahme in die gelbe Liste angekündigt. Am Montagabend gab der Krisenstab bekannt, dass Spanien doch nicht auf die Liste der Risikoländer aufgenommen werde. Tausende Rumänen sahen sich am Montag damit konfrontiert, dass ihre Flüge zunächst gestrichen wurden, am Dienstagmittag meldeten internationale Flughäfen allerdings keine Ausfälle bei Flügen nach Spanien.