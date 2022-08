Vier Personen im Meer ertrunken

Bukarest (ADZ) - In den vergangenen 24 Stunden sind vier Personen an der Schwarzmeerküste wegen starken Strömungen und Nichtbeachtung der roten Warnflaggen ertrunken. In Costinești ist am Dienstag ein 25-Jähriger ertrunken, in Saturn ein 22-Jähriger. In Eforie Nord hat ein von der Meeresströmung in die offene See gezogener Mann in seiner Panik auch einen Rettungsschwimmer mit in die Tiefe gezogen, beide sind ertrunken. Das Innenministerium plädiert an die Strandurlauber, die Anweisungen der Rettungsschwimmer dringend einzuhalten.