Vierte Corona-Welle näher als erwartet

Bukarest (ADZ) – Laut Weltgesundheitsorganisation (WHO) steigt die Reproduktionsrate (R) von SARS-CoV-2 in Rumänien - trotz niedriger Infektionszahlen – besorgniserregend an: am 7. Juli betrug sie 0,84, am 13. Juli 0,94 und letzten Freitag hat sie mit 1,05 den kritischen Wert von 1 überschritten, was bedeutet, dass die Pandemie zurückkehrt. Gesundheitsministerin Ioana Mihăilă erklärt, auf die vierte Welle mit einem Plan zur Erhöhung der Covid-Betten vorbereitet zu sein. Sie werde „eine Welle der Ungeimpften” sein, denn nach Daten des nationalen Impfkomitees hätten sich weniger als ein Prozent der Geimpften trotzdem infiziert, und mit deutlich milderem Krankheitverlauf.



Auch an Covid-19 Genesene sollten sich nun impfen lassen, appelliert die Ministerin. Dies bestätigt Dr. Cristian Oancea vom Infektionskrankenhaus „Victor Babeș“ in Temeswar: Eine durchgemachte Infektion mit dem Originalvirus oder der Variante Alpha schütze nicht vor der Delta-Variante. Er sieht vor allem die umgeimpfte Landbevölkerung als gefährdet. Beatrice Mahler vom Bukarester „Marius Nasta”-Institut erwartet ein signifikantes Ansteigen der Fälle in 2-3 Wochen wegen Urlaubsrückkehrern aus Ländern mit dominanter Delta-Variante.