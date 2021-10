Vîlceanu: Deckelung der Abgaben für Gesundheit

Bukarest (ADZ) – Die Ankündigung des Interims-Finanzministers Dan Vîlceanu über eine angedachte Deckelung der Abgaben für das öffentliche Gesundheitswesen auf Prima TV hat bei den Gewerkschaften Solidaritatea Sanitară und Cartel Alfa am Montag auf Facebook einen Sturm der Entrüstung ausgelöst. Vîlceanus Aussage, es sei unfair, wenn Besserverdiener und Geringverdiener für den gleichen Prozentsatz des Gehalts die gleichen Gesundheitsleistungen erhielten, zeuge von einem „schweren Fehlverständnis des Prinzips der Solidarität, auf dem jedes öffentliche Gesundheitssystem basiert” und sei zudem ein Beweis dafür, dass die Privatisierung des Gesundheitswesens weiter betrieben werde, obwohl die Pandemie gerade die fundamentale Rolle des öffentlichen Gesundheitswesens bestätige, so Cartel Alfa.



Solidaritatea Sanitară beklagt eine „weitere Reduzierung der Chancen auf Behandlung für die große Mehrheit der Bürger“, also jener, „die sich keine Privatbehandlung oder Behandlung im Ausland leisten können“. Beide Gewerkschaften sprechen sich kategorisch gegen eine Deckelung der Abgaben aus und fordern statt dessen vehement Maßnahmen zur finanziellen Stärkung des öffentlichen Gesundheitswesens.