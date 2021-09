Viorel Hrebenciuc zu Freiheitsentzug verurteilt

Bukarest (ADZ) – Der frühere Strippenzieher der PSD und langjährige hocheinflussreiche sozialdemokratische Abgeordnete Viorel Hrebenciuc ist am Dienstag vom Berufungsgericht Bukarest wegen Einflussnahme zu drei Jahren Haft verurteilt worden. Das Urteil der Gerichtsinstanz ist rechtskräftig, Hrebenciuc trat seine Haftstrafe noch am gleichen Nachmittag an.



Die anklagende Antikorruptionsbehörde DNA hatte der früheren „grauen Eminenz“ der PSD im Sommer 2015 vorgeworfen, Einfluss auf die Hörfunk- und Fernsehaufsicht (CNA) genommen zu haben, um auf Bitte des ehemaligen Bürgermeisters von Piatra Neamț, Gheorghe Șefan „Pinalti“, den unter seiner Kontrolle stehenden maroden Fernsehsender GigaTV vor dem Aus bzw. dem Entzug seiner Lizenz zu retten.



In der gleichen Causa wurden am Dienstag auch die damalige Vorsitzende der Fernsehaufsicht, Laura Georgescu, sowie das CNA-Mitglied Narcisa Iorga verurteilt - erstere zu viereinhalb Jahren Haft, letztere zu einer Bewährungsstrafe und zu Gemeinschaftsdienst. Auch der von mehreren Korruptionsverfahren visierte Ex-Bürgermeister von Piatra Neamț, Gheorghe Ștefan, muss für viereinhalb Jahre hinter Gitter.