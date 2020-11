Virtueller Unterricht für rund eine Million Schüler

Bukarest (ADZ) – Nach Angaben von Bildungsministerin Monica Anisie (PNL) steigt der Unterricht hierzulande gegenwärtig bereits für rund eine Million Schüler nach dem „roten“ Szenario bzw. ausschließlich virtuell. Da eine baldige Rückkehr zum Präsenzunterricht angesichts steigender Fallzahlen und hoher Inzidenzwerte vielerorts im Land vorerst ausgeschlossen ist, zeigte sich die Bildungsministerin am Montag besorgt über die in letzter Zeit zunehmenden Beschwerden von Eltern, dass der Online-Unterricht ihrer Kinder de facto immer öfter entfalle. Überall im Land seien die Schulinspekteure daher ersucht, den virtuell erfolgenden Unterricht streng zu überwachen, auch das Angebot erster Gewerkschaften, sich an diesem Monitoring zu beteiligen, sei unter diesen Umständen willkommen, sagte Anisie auf einer Pressekonferenz.



Ihrerseits teilte Luminița Barcari, Staatssekretärin im Bildungsministerium, mit, dass die Semesterarbeiten in diesem Jahr möglicherweise entfallen und stattdessen auf „einfache, normal benotete Bewertungsarbeiten“ gesetzt werden könnte. Ein endgültiger Beschluss hierzu stehe allerdings noch aus, fügte die Staatssekretärin hinzu.