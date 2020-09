Virtueller Unterricht in bereits 300 Lehrstätten

Bukarest (ADZ) - 263 Lehrstätten landesweit haben Anfang dieser Woche das neue Schuljahr nach dem „roten“ Szenario begonnen, das bekanntlich ausschließlich Fernunterricht voraussetzt – kaum vier Tage später sind es bereits 37 mehr.

Wie das Bildungsministerium am Donnerstag in einer Presseaussendung bekannt gab, ist die Zahl der Schulen, die gegenwärtig auf virtuellen Unterricht setzen, auf insgesamt 300 gestiegen, da vielerorts Schulleitungen und lokale Gesundheitsbehörden inzwischen wegen Infektionsfällen gemeinsam beschlossen hatten, vorerst vom Präsenzunterricht abzusehen. Den am Donnerstag vom Ressortministerium veröffentlichten Daten zufolge wenden zurzeit 12.981 Lehrstätten das „grüne“ Szenario an, das bekanntlich Präsenzunterricht unter strikten Schutzvorkehrungen vorsieht, 4375 Schulen setzen auf das „gelbe“ Szenario mit turnusmäßigem Präsenz- und virtuellem Unterricht, während 300 das „rote“, mit ausschließlichem Fernunterricht, anwenden.



Nach Angaben des Bildungsressorts befinden sich gegenwärtig landesweit zudem mehrere Hundert Schüler und Lehrkräfte in häuslicher Quarantäne oder werden wegen Covid19-Infektionen in Krankenhäusern behandelt.