Vlad Stoica ist neuer ANCOM-Chef

Bukarest (ADZ) – Vlad Stoica, Chef der Regierungskanzlei in Zeiten von Ex-Premierminister Victor Ponta, ist am Dienstag vom Parlament mit breiter Mehrheit (283 Pro- zu 36 Gegenstimmen) als neuer Chef der Telekommunikationsregulierungsbehörde ANCOM bestätigt worden. Der Anwalt tritt damit die Nachfolge von Sorin Grindeanu an, der nach seiner Rückkehr in die Politik bzw. Wahl zum PSD-Vizevorsitzenden von dem Amt zurückgetreten war. Die PSD hatte sich nach dem erst Anfang Oktober erfolgten Rücktritt Grindeanus beeilt, noch vor der nahenden Parlamentswahl einen Amtsnachfolger zu bestimmen.