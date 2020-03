Vlad Voiculescu zieht Kandidatur zurück

Bukarest (ADZ) – Vlad Voiculescu (PLUS) hat am Freitag bekannt gegeben, seine Kandidatur für das Amt des Oberbürgermeisters von Bukarest zurückzuziehen und, ebenso wie PNL und USR, den parteilosen Nicu{or Dan zu unterstützen.



Voiculescu kritisierte aber, dass die Liberalen die Allianz USR-PLUS destabilisiert hätten, indem sie Dan als Kandidat „durch die Hintertür“ eingeführt hätten. Die PNL hatte ihm an Donnerstag ihre Unterstützung zugesprochen, da ein anderer Kandidat keinen Sieg garantieren könne.