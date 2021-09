Voiculescu wirft PNL geschönte Inzidenzwerte vor

Bukarest (ADZ) – Ex-Gesundheitsminister Vlad Voiculescu (USR-PLUS) hat den regierenden Liberalen am Wochenende vorgeworfen, dem PNL-Präsenzparteitag zuliebe die Corona-Inzidenzwerte für Bukarest geschönt zu haben. Rund 4000 positiv ausgefallene Corona-Tests aus Bukarest seien bis Mitte letzter Woche „aus allen offiziellen Statistiken verschwunden“, eröffnete Voiculescu. Die Chefin des hauptstädtischen Gesundheitsamtes, Oana Nicolescu, sagte daraufhin, dass besagte Tests bzw. Corona-Infektionen in der App CoronaForms, wegen „Personalmangels“ jedoch nicht sofort auch in den restlichen Statistiken erfasst worden sind.