Von der Leyen kommt für PNRR-Unterzeichnung nach Bukarest

Brüssel (ADZ) – EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen wird am 27. September einen Besuch in Rumänien abstatten, um höchstwahrscheinlich den Wiederaufbau- und Resilienzplan (PNRR) zu unterzeichnen, wie sie es bisher bei der Unterzeichnung aller nationalen PNRRs gehandhabt hat. Die Bearbeitung des rumänischen Wiederaufbau- und Resilienzplans befinde sich in der Endphase und sollte binnen der nächsten Tage beendet werden, erklärte zusätzlich Dana Spinanț, stellvertretende Leiterin des Kommunikationsbüros der EU-Kommission.