Vorstandswahlen in den PNL-Verbänden abgeschlossen

Bukarest (ADZ) – Die Vorstandswahlen in den PNL-Verbänden sind endlich abgeschlossen – in einigen Fällen nach gehörigem Zoff zwischen den Anhängern von Noch-Parteichef Ludovic Orban und jenen seines Herausforderers Florin Cîțu.



Die Medien zogen am Montag eine erste Zwischenbilanz: Im Rennen um den Parteivorsitz hat vorerst Regierungschef Florin Cîțu die Nase vorn – nach den Verbandswahlen im Land kann er zurzeit auf die Unterstützung von 25 der insgesamt 48 Verbandschefs bauen, während Orban aktuell rund 15 zur Seite stehen. Vier einflussreiche Verbandsvorsitzende, nämlich Ilie Bolojan (Bihor), Gheorghe Falcă (Arad), Dan Motreanu (Giurgiu) und Bogdan Huțuc˛ (Konstanza) haben sich bis dato noch nicht positioniert, während in den restlichen Kreisverbänden Vorsitzende und Mitglieder völlig unterschiedlicher Meinung sind – so etwa unterstützen die Chefs im Rennen um den Parteivorsitz Herausforderer Cîțu, während die Verbandsmitglieder dem Noch-Parteichef die Treue halten wollen.



Für Orban ist die Schlacht trotz dieses schlechten Starts noch keineswegs verloren – ausschlaggebend werden letzten Endes nämlich die Stimmen der Bürgermeister sein, die beim Konvent in weit höherer Zahl als die Verbandschefs vertreten sein werden. Sowohl Orban als auch Cîțu müssen folglich in den kommenden Wochen mit zahllosen Bürgermeistern verhandeln, um sich möglichst viele Stimmen der insgesamt 5000 Delegierten zu sichern. Und in dieser Etappe dürfte der Noch-PNL-Chef im Vorteil sein, da er die Basis besser kennt als sein Kontrahent.



In einem TV-Gespräch stellte Orban am Montagabend seinen umgehenden Rücktritt als Kammerpräsident in Aussicht, sollte ihm eine zweite Amtszeit als PNL-Chef verweigert bleiben, und forderte den Premier auf, im Fall einer Niederlage das gleiche zu tun.