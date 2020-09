Vorübergehender Online-Unterricht wegen Lokalwahlen

Bukarest (ADZ) - Der Unterricht in Schulen, in denen bei den Lokalwahlen am Sonntag gewählt werden kann, wird von heute bis Dienstag, den 29. September, ausschließlich online stattfinden. Das hat das Nationale Katastrophenschutzkomitee am Mittwoch beschlossen. In Einrichtungen, die nicht als Wahllokale dienen, kann wie bisher unterrichtet werden. Unklar ist noch, ob lokale Ämter für bestimmte Gebiete andere Zeiträume für das Lernen auf Distanz beschließen können.



Ihre Stimme können Bürgerin-nen und Bürger am Sonntag landesweit in 18.794 Wahllokalen, die meisten davon in Bildungseinrichtungen, abgeben.