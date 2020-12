Wärmelieferung: Ombudsfrau schaltet sich ein

Bukarest (ADZ) – Ombudsfrau Renate Weber hat sich am Dienstag zu den Problemen mit der Warmwasser- und Wärmelieferung in Bukarest eingeschaltet, so Agerpres. Heizung und Warmwasser seien unter den Bedingungen der Pandemie unabdingbar für die Erhaltung der öffentlichen Gesundheit. Der Oberbürgermeister und die Bezirksbürgermeister Bukarests wurden aufgefordert, die getroffenen Maßnahmen zur Behebung des Problems mitzuteilen. Wirtschaftsminister Virgil Popescu erklärte, die Zulieferungsprobleme seien auf die lokalen Netzwerke zurückzuführen und dass es diesen Winter nicht zu großen Reparaturinvestitionen kommen wird.