Wahlbehörde empfiehlt Diaspora Briefwahl

Bukarest (ADZ) - Die Ständige Wahlbehörde (AEP) hat am Dienstag allen im Ausland wohnhaften rumänischen Wählerinnen und Wählern angesichts der weltweit anrollenden zweiten Corona-Welle ans Herz gelegt, für die Parlamentswahl vom 6. Dezember auf die Option der Briefwahl zu setzen.



In einer Presseaussendung hob Behördenchef Constantin Mitulețu-Buică hervor, dass „zahlreiche Länder, sowohl EU-Staaten als auch Nicht-EU-Staaten“, bereits signalisiert hätten, „die Einrichtung von Wahllokalen innerhalb oder außerhalb von diplomatischen Vertretungen“ corona-bedingt untersagen zu wollen – eine physische Stimmabgabe werde daher vielerorts im Ausland nicht möglich sein.



Die Wahlbehörde empfehle dementsprechend allen Wählerinnen und Wählern im Ausland, sich umgehend auf der Online-Plattform www.votstrainatate.ro anzumelden und für den Urnengang von Anfang Dezember die Briefwahl zu beantragen. Bis Dienstag sei letztere von lediglich rund 7000 Auslandsrumänen beantragt worden, während die Antragsfrist dafür am 21. September ablaufe. Allerdings bestehe die Möglichkeit, dass das Parlament diese Frist um einen weiteren Monat verlängert, teilte der AEP-Chef mit.