Wahlbündnis: MdR startet Verhandlungen

Bukarest (ADZ) - Der Landesrat der Kleinpartei „Macht der Rechten“ (MdR) des früheren Regierungs- und PNL-Chefs Ludovic Orban hat offiziell die Aufnahme von Verhandlungen mit der oppositionellen Reformpartei USR und der PMP zwecks Gründung eines Mitte-Rechts-Wahlbündnisses beschlossen. Das teilte die Kleinpartei am Dienstag in einer Presseerklärung mit. Es gelte, den Wählern eine Alternative zum „Regierungsbankrott“ der aktuellen Koalition bestehend aus PSD und PNL zu bieten, hieß es in der Erklärung.