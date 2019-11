Wahlempfehlung für Johannis

Bukarest (ADZ) - Die beiden Ko-Vorsitzenden der Wahlallianz USR/PLUS, Dan Barna und Dacian Cioloș, haben am Dienstag für die Stichwahl eine klare Wahlempfehlung für Klaus Johannis abgegeben. Er habe es zu seinem großen Bedauern nicht in die entscheidende Runde geschafft und übernehme alle Verantwortung für diesen Misserfolg, sagte USR-Chef Barna. Allen Wählern, denen Reformen sowie die Modernisierung des Landes am Herzen liegen, empfehle er daher, bei der Stichwahl ihre Stimme für Johannis abzugeben. Dacian Cioloș schloss sich dieser Empfehlung an.