Wahlen: Koalition einigt sich im Schneckentempo auf Kandidaten

Bukarest (ADZ) - Nach wochenlangem Gezerre haben sich die Koalitionspartner auf ihrer Sitzung von Montag zumindest in puncto Europawahl weitgehend geeinigt: Wie PSD-Sprecher Lucian Romașcanu am Abend mitteilte, wollen PSD und PNL die Chefin der Vertretung der EU-Kommission in Rumänien, Ramona Chiriac, als Spitzenkandidatin der Koalition für die Europawahl vom 9. Juni aufstellen.



Auch die restliche gemeinsame Wahlliste steht offenbar – so erhoffen sich PSD und PNL, bei der EU-Wahl mindestens 17 Mandate einzufahren, davon sollen zehn auf die PSD und sieben auf die PNL entfallen. Mit sicheren Listenplätzen dürfen seitens der PSD die EU-Abgeordneten Mihai Tudose, Claudiu Manda, Victor Negrescu und Maria Grapini rechnen, des Weiteren Arbeitsministerin Simona Bucura-Oprescu, Ex-Verteidigungsminister Vasile Dâncu, Senator Titus Corlățean, Dragoș Benea sowie Gheorghe Cârciu. Auch die PNL will größtenteils auf ihre derzeitigen Europaparlamentarier, nämlich Siegfried Mureșan, Rareș Bogdan, Dan Motreanu, Vasile Blaga und Daniel Buda setzen, während EU-Verkehrskommissarin Adina Vălean, Justizministerin Alina Gorghiu und die Journalistin Sabina Iosub neu hinzukommen sollen.



Nicht einigen konnten sich die Koalitionspartner indes nach Angaben des PSD-Sprechers auf einen Spitzenkandidaten im Rennen um das hauptstädtische Oberbürgermeisteramt – es sei höchst unwahrscheinlich, dass man sich noch dazu durchringen könne, da die Zeit davonrenne. Romașcanu zufolge wird seitens der PSD voraussichtlich Ex-Bürgermeisterin Gabriela Firea-Pandele als Herausforderin von Amtsinhaber Nicușor Dan antreten, während die PNL den Chef ihres Bukarester Parteiverbands und amtierenden Energieminister Sebastian Burduja ins Rennen schicken dürfte.