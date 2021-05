Wahlkampf in der PNL geht in die heiße Phase

Bukarest (ADZ) – In der PNL geht der Vorwahlkampf vor dem Hintergrund des im Herbst steigenden Parteitages und der Wahl der neuen Parteiführung allmählich in die heiße Phase: Sowohl Noch-Parteichef Ludovic Orban als auch sein voraussichtlicher Herausforderer, Regierungschef Florin Cîțu, touren seit Wochen durchs Land, um sich die Unterstützung möglichst vieler PNL-Verbände zu sichern.



In Cluj musste Orban am Wochenende allerdings in den sauren Apfel beißen: Die beiden einflussreichsten liberalen Politiker vor Ort, nämlich Bürgermeister Emil Boc und Kreisratschef Alin Tișe, ließen ihren Parteichef einfach auflaufen bzw. verweigerten unter Verweis auf anderweitige Termine den gemeinsamen Auftritt bei einer Pressekonferenz. Orban trat letztlich ohne die beiden Spitzenvertreter der Kreis- und Stadtverwaltung vor die Presse – eine Blamage sondergleichen, die darauf schließen lässt, dass der einflussreiche PNL-Verband Cluj beim Parteitag Regierungschef Cițu zu unterstützen gedenkt.



Nichtsdestotrotz behauptete Orban wenig später während eines Besuchs in Zalău, mit einer „starken Visitenkarte“, sprich vielen Leistungen, für eine weitere Amtszeit als PNL-Chef anzutreten.