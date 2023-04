Caracal (ADZ) - Vizepremier- und Verkehrsminister Sorin Grindeanu (PSD) hat sich am Mittwoch am Rande eines Besuchs in Caracal skeptisch bezüglich der von der PNL angestrebten Wahlzusammenlegung erklärt. Aus seiner Sicht gebe es „Fragezeichen“ in puncto Verfassungsmäßigkeit des Schritts, sagte Grindeanu, der jedoch hinzufügte, dass die PSD diesbezüglich „noch keinen Entschluss“ gefasst habe. Der Minister räumte zudem ein, dass viererlei Wahlen zweifelsfrei Wahlmüdigkeit hervorrufen würden.