Weitere 1,3 Mio. Impfdosen werden gespendet

Bukarest (ADZ) – Aufgrund der niedrigen Impfbereitschaft hat Rumänien weitere knapp 1,3 Millionen Impfdosen gespendet. Dabei erhielt Tunesien 425.000 Dosen, Ägypten 525.000 Dosen, Albanien 150.000 Dosen und Vietnam 199.200 Dosen. Bereits zuvor wurden Impfdosen an die Republik Moldau (500.000), die Ukraine (100.800), Argentinien (30.000) und Serbien (50.400) gespendet, weitere 1,8 Millionen Dosen wurden an Irland und Dänemark verkauft.



Bislang sind gut 25 Prozent der rumänischen Bevölkerung gegen Covid-19 geimpft, damit befindet sich das Land auf zweitletzter Stelle in der Europäischen Union.