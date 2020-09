Weitere 14 Botschafter zurückgerufen

Bukarest (ADZ) - Präsident Klaus Johannis hat am Montag die Abberufung weiterer 14 Botschafter per Dekret mit seiner Unterschrift besiegelt. Zu den abberufenen Repräsentanten Rumäniens zählen der Botschafter bei den Vereinten Nationen, für Indien, die Malediven, Bangladesh und Nepal, im Vereinigten Königreich, in Montenegro, Tschechien, Marokko und Mauretanien, Bosnien und Herzegowina, Nordmazedonien, Bulgarien, Usbekistan, Georgien, Iran, Albanien sowie für die UNSECO.Insgesamt sind nun 26 Posten neu zu besetzen.