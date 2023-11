Weitere 41 Rumänen aus Gaza ausgereist

Bukarest (ADZ) – Wie das rumänische Außenministerium (MAE) am Donnerstagabend mitteilte, sind weitere 41 rumänische Staatsbürger mit ihren Familienmitgliedern über den Grenzübergang Rafah aus dem Gazastreifen nach Ägypten ausgereist. Sie befänden sich in Begleitung der Mitglieder der mobilen Krisenzelle des MAE auf dem Weg nach Kairo und würden in Kürze repatriiert. Die Ausreise sei „infolge der komplexen Bemühungen der behördenübergreifenden Krisenzelle, der rumänischen Botschaft in Kairo und der Vertretung in Ramallah“ ermöglicht worden.